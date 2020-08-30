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Ekonomi Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler badem üretimine yöneliyor
Ekonomi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler badem üretimine yöneliyor

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya: - Son 5 yılda ilçedeki badem üretimi ikiye katlandı. Bademde önemli bir üretim merkezi haline geldik. 2015 yılında 75 bin olan badem ağacı sayımızı 175 bine ulaştırdık" - Badem üreticisi Muammer Kundakçı: - "Badem gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok değerli bir ürün. Bunun farkına vardığımız için her yıl ilçemize yeni badem bahçeleri kuruluyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:22:51 -
Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler badem üretimine yöneliyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde badem ağacı sayısı son 5 yılda 75 binden 175 bine çıktı.

Demirci'de ilçe merkezinin yanı sıra Mezitler, Boyacık, Alaağaç, Örücüler, Çanakçı ve Mahmutlar olmak üzere 20'ye yakın mahalledeki 7 bin dekar arazide badem hasadına başlandı.

Zirai ilaç kullanılmadan doğal gübrelerle çoğunlukla Ferragnes ve Nonperial türlerinin yetiştirildiği bölgede, ağustos sonunda başlayan hasat, eylül ortalarına kadar sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden üreticiler, ağaçlardaki bademleri ellerindeki sırıklarla, yere serdikleri örtülerin üzerine döküyor.

Örtülerden alınan bademler, traktör römorkuna yüklenerek daha sonra kabuğundan ayrılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Yurt içinde yoğun ilgi gören bademler aracı firmalar tarafından yurt dışına da gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirtti.

Üreticinin kirazdan sonra bademde de kendini geliştirdiğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Katma değerli ürünleri öğrenmeye başladık. Çiftçilerimizin bunun farkına varması çok önemli. Son 5 yılda ilçedeki badem üretimi ikiye katlandı. Bademde önemli bir üretim merkezi haline geldik. 2015 yılında 75 bin olan badem ağacı sayımızı 175 bine ulaştırdık. Üreticimiz mahsulünden memnun olduğu kadar fiyattan da memnun. Badem, Demirci'nin ana tarım ürünlerinden bir tanesi oldu. Önümüzdeki 2 yılda badem üretimini sezonda bin tona çıkarmaya çalışacağız."

Ambalajlı üretime yönelik planlamalar yaptıklarını dile getiren Karakaya, böylece yurt dışına daha kolay açılacaklarını vurguladı.

Geçen yıl 500 tona yakın badem ürettiklerini anımsatan Karakaya, "Bu da yaklaşık 12 milyon lira gibi ilçeye ekonomik bir kaynak sağladı. Bu yıl badem kilogram fiyatının 40 lira olmasını bekliyoruz. Rekoltemizi arttırmak için daha çok üreticimizi bademe yönlendiriyoruz." dedi.

Badem üreticisi Muammer Kundakçı da başta birkaç ağaçla başladığı bademde, şimdi 20 dönüm alanda üretim yaptığını anlattı.

Bir ağacın ortalama 5 senede ürün verdiğini aktaran Kundakçı, "Badem gerek yurt içinde gerekse dışında çok değerli bir ürün. Bunun farkına vardığımız için her yıl ilçemize yeni badem bahçeleri kuruluyor. Bu yıl bademler iri ve rekoltemiz yüksek. Bu yıl 5 ton ürün elde etmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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