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Manisalı Hilal Öztürk’ten EYOF’ta altın madalya

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Manisalı milli judocu Hilal Öztürk altın madalyanın sahibi oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:03
Manisalı Hilal Öztürk’ten EYOF’ta altın madalya

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Manisalı milli judocu Hilal Öztürk altın madalyanın sahibi oldu.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 15. Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nde ferdi judo müsabakalarının son gününde Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı milli judocusu +70 kiloda Hilal Öztürk altın madalyanın sahibi oldu.


Öztürk madalya yolunda iİlk turda Fransız Liz Ngelebeya, çeyrek finalde Rus Liubov Orlova, yarı finalde Slovak Nicki Norcici’yi zorlanmadan geçen Öztürk finalde Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında on beş saniyede sonuca gitti ve şampiyonluğunu altın madalya ile taçlandırdı.


Salihlili Milli Judocu Öztürk, Kazakistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasından da Türkiye’ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılı milli judocu Hilal Öztürk’ün başarısı ile bir kez daha gurur duyduklarını dile getirip, Öztürk’ü tebrik etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:03
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