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Aktüel Manisalı hayırsever aile, diyaliz hastaları için hastaneye cihaz bağışladı
Aktüel

Manisalı hayırsever aile, diyaliz hastaları için hastaneye cihaz bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:31:08 -
Manisalı hayırsever aile, diyaliz hastaları için hastaneye cihaz bağışladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever bir aile, Devlet Hastanesine hemodiyaliz cihazı bağışında bulundu.

İlçede yaşayan Sarıkaya ailesi, Demirci Devlet Hastanesi yönetimiyle görüşerek bağış yapmak istediğini bildirdi.

Aile, 2013'te vefat eden Yüksel Sarıkaya anısına 80 bin lira değerindeki hemodiyaliz cihazını alarak hastaneye bağışladı.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hayrettin Karakuş, hayırsever aileyi duyarlılığından dolayı kutlayarak, "Sarıkaya ailesi tarafından hastanemize, diyaliz servisinde ihtiyaç olan hemodiyaliz cihazı kazandırıldı. Bağışlanan cihazla aynı seansta 13 hastamıza tedavi vermiş olacağız." dedi.

Osman Sarıkaya, cihazın hastaneye hayırlı olmasını dileyerek, "Annem Gönül Sarıkaya'nın isteği üzerine, babamızın anısına memleketimiz Demirci'de hastanenin diyaliz servisinde tedavi gören hastalarımıza şifa olması için böyle bir cihaz bağışında bulunduk. Allah tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da hayırsever Sarıkaya ailesine örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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