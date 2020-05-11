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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:49:11 -
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da kontrol noktasında durdurulan kamyonda dedektör köpekle yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayahşi Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik dedektör köpeği "Volta" ile yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 1 tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu içmek için kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Kamyonda bulunan R.I (35) ve M.D (44) gözaltına alındı.

İşlemlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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