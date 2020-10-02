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Aktüel Manisa'daki saat kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Aktüel

Manisa'daki saat kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:20:06 -
Manisa'daki saat kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali sonrası düzenlenen operasyonlara destek olmak amacıyla Muradiye-Menemen Kavşağı'nda bulunan saat kulesini Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadıklarını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Saldırıda hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Tek millet-iki devlet anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir."

Kentte Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılan saat kulesinin yanında farklı noktalarda yer alan reklam tabelalarına iki ülke bayraklarının yer aldığı afişler asıldığı belirtildi.


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