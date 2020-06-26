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Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor

Manisa Valiliği: "İlimizde hayat normal akışında devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:46:55 -
Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor

AYDIN (AA) - Manisa Valiliği, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, kentte hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tarama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine bağlı tüm mahallelerle irtibat sağlandığı, depremden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde hayat normal akışında devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin merkez üssüne yakın ilçelerine bağlı Sazoba Mahallesi'ni gezdiklerini, bazı bacalarda yıkık, duvarlarda çatlak oluştuğunu ancak genel anlamda korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.

Dutlulu, "İnsanlar rahat, muhtarla da iletişim halindeyiz. Şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok." dedi.

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