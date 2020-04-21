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Aktüel

Manisa'da yıkılma riskiyle tahliye edilen apartmandaki yangın söndürüldü

Komşu apartmanda oturan vatandaşların, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla balkonlarından hortum ve su bidonu uzatmaları ilginç görüntüler oluşturdu

2020-04-21 00:10:30 -
Manisa'da yıkılma riskiyle tahliye edilen apartmandaki yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'da ocak ve şubat aylarında meydana gelen depremler nedeniyle aldığı ağır hasar nedeniyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, Murat Caddesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 7 katlı apartmanda yangın ihbarı alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, adrese gitti.

Apartmanın en üst katındaki daireyi boşaltanların bıraktığı bazı kalıntıların tutuştuğunu tespit eden itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu arada komşu apartmanda oturanların, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla balkonlarından hortum ve su bidonu uzatmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangının çıktığı apartmanda oturanlar, ocak ve şubat ayında Manisa'da meydana gelen depremlerde binanın ağır hasar alması sonucu 24 Şubat'ta tahliye edilmişti.



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