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Aktüel

Manisa'da yengesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:31:09 -
Manisa'da yengesini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde ağabeyinin eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Kula'ya bağlı Topuzdamları Mahallesi Yortan mevkisinde tütün tarlasında çalışan ağabeyinin eşi N.K'yi (57) bıçakla öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim olan A.K. (37) adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan A.K. Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

A.K, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yengesini bıçakladığını bildirmiş, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.


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