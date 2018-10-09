Manisa'da yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Soma ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.09 Ekim 2018 Salı 16:39
Cuma mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Sayın'ın evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Sokaktan geçen hurdacı durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekibi Sayın'ı evde hareketsiz yatarken buldu. Dumandan zehirlenerek öldüğü öğrenilen Sayın'ın cenazesi, Soma Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Üç çocuğu bulunan Sayın'ın evde yalnız kaldığı belirtildi.
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