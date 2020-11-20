  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:53:41 -
Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinden 8'i serbest kalırken, T.V. ile O.Y. isimli 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 ayrı noktadaki adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 10 zanlıyı gözaltına almıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok
Dünya

Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşlarının işlediği savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duy..
İsrail'e karşı orduya
Dünya

İsrail'e karşı orduya "hazır ol" emri verildi

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin açıklama yapan Lübnan Genelkurmay Başkan..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay