Manisa'da yamaç paraşütüyle "Gençlik Bayramı" coşkusu

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Manisa'da bir grup paraşütçü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kent üzerinde uçuş yaparak kutladı.

Manisa Sportif Havacılık Kulübü ve Saruhanlı Havacılık Kulübü üyesi paraşütçüler, Gençlik Bayramı'na özel atlayış gerçekleştirmek üzere valilikten izin aldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de desteğini alan sporcular, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki Karlık Yamaç Paraşütü Pisti'nde son hazırlıklarını tamamladı.

AA ekibinin de katıldığı uçuşta, Türk bayraklarıyla yaklaşık 1400 metre yüksekten atlayan sporcular, kent semalarında dolaşarak balkonlardaki vatandaşların bayramını kutladı.

Sporcular, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma töreninin üzerinden geçerek katılımcıları selamladı.

Kent üzerinde yaklaşık 20 dakikalık uçuş gercekleştiren sporcular, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na indi.

Etkinliğe katılan sporulardan Sinan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır yamaç paraşütü yaptığını ve her yıl 19 Mayıs'ta gençlere özel uçuşlar yaptıklarını söyledi.

Kutlu, bu yıl evlerinde kalan vatandaşlar için uçtuklarını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden hareketle gökyüzündeki yerimizi alacağız. Bu vesileyle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Yamaç paraşütçülerinden Vedat Kartal da paraşütler arasındaki mesafeyi artırarak yeni tip koronavirüse karşı sosyal mesafe tedbirine dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.





