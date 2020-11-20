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Aktüel Manisa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:28:27 -
Manisa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile silah ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Mahallesi Girne Caddesi'nde şüphe üzerine G.E. (37), E.K. (59) ve E.A'yı (41) durdurarak arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde, gösterdikleri araç ile evde yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, 18 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve buna ait 10 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

G.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çarşı-mahalle bekçileri tarafından Sakarya Mahallesi'nde bir otomobilde 650 gram uyuşturucu ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. ve D.G gözaltına alındı.


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