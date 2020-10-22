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Aktüel Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:10:51 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında Yunusemre ilçesinde bir eve operasyonda düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi, evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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