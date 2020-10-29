Manisa'da uçuruma devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sepetli motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhterem Arı'nın kullandığı plakasız sepetli motosiklet, Rahmanlar Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çalılara takılarak duran motosikletteki sürücü Muhterem Arı ile eşi Ziynet Arı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhterem Arı, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.