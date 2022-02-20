  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: Yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tanker ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 18:05:00 -
Manisa'da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, saat 10.15 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi mevkii Akhisar-Gördes karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gördes'te bulunan bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) yönetimindeki 33 ACG 461 plakalı tanker ile A.Y. (47) idaresindeki 34 PUR 54 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tanker yola devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 34 PUR 54 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve K.M.Ç (16) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre tankerde sızıntının olmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla bölgede kireçleme yapıldı. Ayrıca sülfürik asit sızıntı değerlendirmesi ile ilgili teknik inceleme ve rapor tutulması amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüsüne, "tehlikeli araç" uyarı yazısı olmaması sebebiyle işlem yapılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay