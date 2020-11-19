  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:04:50 -
Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Fatih Bilgin (48) yönetimindeki 33 F 9120 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Kavşağında Levent Namık Sarı'nın (28) kullandığı 35 KBP 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Fatih Bilgin ve otomobildeki Arzu Bilgin Erdem (40) 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer sürücü gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu
Siyaset

Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

Seçim sürecinde, AK Parti döneminde boş metrobüse binerek, “Metrobüslerdeki yoğunluk için sürpriz bir çalışmamız” var diyen CHP’li Ekrem İma..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay