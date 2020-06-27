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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 03:43:30 -
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak kara yolu Eşme kavşağı mevkisinde Ozan Ş. idaresindeki 64 LS 902 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Bayram Yeşil (60) idaresindeki 35 PEU 13 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu Yeşil idaresindeki otomobil alev aldı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yanan araca müdahale etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Bayram Yeşil ile yolcu Halil Tuna’yı (70) kurtardı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuna'yı Salihli Devlet Hastanesine, Bayram Yeşil'i ise Kula Devlet Hastanesine sevk etti.

Yeşil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askeri personel olduğu öğrenilen Ozan Ş, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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