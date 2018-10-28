THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:54
Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa-Akhisar yolunun Üçpınar kavşağı yakınlarında F.A'nın (29), kullandığı 45 AAD 38 plakalı otomobille Y.A, (49) yönetimindeki 45 AG 114 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Z.A (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:54
  1. Manisa
  2. manisa
  3. kaza
  4. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 torbacı gözaltında
    1. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. İngilizler, suçu Karius'da buldu!
    3. Taziyeden dönen ağabey-kardeşi vurdular
    4. Kot fabrikasında 5 işçi kimyasaldan..
    5. Bakan Kurum, emeklilere ve dar..
    6. Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    7. Kayserispor'dan Sivas'a geçit yok! 2-0
    8. Cimbom'a dev golcü! Terim onay verirse..
    9. İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan..
    10. Ağrılara bu egzersizler en basit çare
    11. Dine hakaret artık cezasız kalacak!
    12. Cocu'dan 15 yıllık devrim!
    13. Çorum’da dayısını öldürdü, yengesini..
    14. Eski Fenerbahçeli Josef de Souza..
    15. Cenazede kahreden soru: Hangisi ablam,..
    16. Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
    17. Dayısını öldürdü, yengesi ve yeğenini..
    18. Yerli sürücüsüz elektrikli aracın..
    19. TSK, YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor
    20. Yumruğunuzu 1,5 dakika sıkarsanız...
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”