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Manisa'da toplu balık ölümleri korkuttu!

Manisa'da bulunan Karakurt Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, çevre halkı endişelendirdi.

21 Ağustos 2018 Salı 16:14
Manisa'da toplu balık ölümleri korkuttu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri, korkuttu. Binlerce balığın telef olduğu çayda, inceleme başlatılacağı bildirildi.

Balıkesir'in güneyindeki dağlardan doğan ve Manisa'nın ilçelerinden geçerek İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nin doğusundan denize dökülen Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı. Çayın Kırkağaç ilçesinden geçen bölümünde binlerce balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri yöredeki köylüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Karakurt Çayı'nın endişeye neden olan balık ölümlerinin görüldüğü çeşitli noktalarından incelenmek üzere bugün su ve ölü balık numuneleri alacağı bildirildi.

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Mahallemizden geçen Karakurt Çayı'nda yaşayan binlerce sazan ve yılan balığı telef oldu. Çaya bırakılan atık su ile asitli zeytin atık sularının balıkları telef ettiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da yine bu görüntüleri yaşamıştık. Yaşanan bu olaya çok üzüldük. Bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyoruz, ama vatandaşlarımız daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Karakurt Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eren ise çayda yaşanan balık ölümlerine bir çözüm bulunmasını isteyerek, "Artık balık avlamak için dışarılara gitmek istemiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi, mahallemizden geçen bu çayda balık tutmak en büyük özlemimiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:14
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. Manisa
  4. Kırkağaç

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