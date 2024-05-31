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Yerel Manisa'da terör örgütü PKK operasyonu
Yerel

Manisa'da terör örgütü PKK operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:30:00 - 2024-05-31 23:59:02

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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