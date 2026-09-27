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Gündem Manisa'da tarladan dönen devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Gündem

Manisa'da tarladan dönen devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Manisa'da tarladan dönen devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde tarladan dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Demirci ilçesi Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde Süleyman Bilgiç (65) yönetimindeki traktör, tarla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Gülizar Akgün'ün (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen traktörün altında sıkışan diğer yaralılar ise çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan Seher Bilgiç (51), Nisa Su Bilgiç (10), Fadime Bilgiç (62) ve sürücü Süleyman Bilgiç (65), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seher Bilgiç de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Nisa Su Bilgiç Salihli Devlet Hastanesine, Fadime Bilgiç ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Süleyman Bilgiç'in tedavisinin ise Demirci Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

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