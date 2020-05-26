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Aktüel

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Kentte aynı yol üzerinde bugün ikinci kez tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:14:21 -
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yine İzmir-Ankara kara yolunun geçtiği Kemalpaşa ilçesinde bu sabah tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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