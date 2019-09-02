Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı02 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde üzüm toplamaya giden işçilerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Çakırbeli Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y 7687 plakalı midibüs şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile 16 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Midibüste 26 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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