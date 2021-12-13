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Yerel Manisa’da tarım düşmanlarına darbe: 59 ton sahte gübre ele geçirildi!
Yerel

Manisa’da tarım düşmanlarına darbe: 59 ton sahte gübre ele geçirildi!

Manisa'da durdurulan kamyon ve kamyonet ile Alaşehir ilçesindeki depoda toplam 59 ton sahte gübre ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı. Piyasaya sahte gübre ile tarım ilacı süren kişilerin haksız kazanç elde ettikleri, çiftçilere ve tarım ürünlerine büyük zararlar verdikleri tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:57:00 -
Manisa’da tarım düşmanlarına darbe: 59 ton sahte gübre ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması ile piyasaya sahte gübre ile tarım ilacı süren kişilerin haksız kazanç elde ettikleri, çiftçilere ve tarım ürünlerine büyük zararlar verdikleri tespit etti.

Harekete geçen jandarma, birer gün arayla A.D. (37) ve Ş.Ö.’nün kullandığı bir kamyon ile kamyoneti Ahmetli ilçesinde durdurdu. Her iki araçta üzerlerinde 3 firmaya ait markaların bulunduğu çuvallar içerisinde toplam 26 ton sahte gübre ele geçirildi.

Şüpheli aranıyor

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararıyla M.Y. (30), E.Ö. (22), H.K.’ye ait Kavaklıdere Mahallesi’ndeki depodaki aramada da piyasaya sürülmek üzere 33 ton daha sahte gübre ele geçirdi.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka hakkına tecavüz suçunu işledikleri ileri sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İ.Ö.’nün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA

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