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Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Dikkat çeken FETÖ ayrıntısı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli Helenistik döneme ait heykeli satılmak üzereyken gözaltına alındı. FETÖ’ye ait kapatılan derginin yayınları da bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 23:32
Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Dikkat çeken FETÖ ayrıntısı

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi’nde, Helenistik döneme ait bir heykelin 500 bin liraya satılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

T.Ö, B.G, B.K, T.Ç, T.G. ve H.B’nin suçüstü yakalandığı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak için 500 bin liraya satılmak istenen "Nü" heykeli ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 7 adreste, 9 sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 4 bakır çubuk, 3 dedektör, define arama çubuğu, murç, demir keski, gaz ölçüm cihazı, kadın figürlü bronz heykel ile kazma ve kürek ele geçirildi.

Öte yandan aramalarda, FETÖ’ye ait olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan derginin yayınları da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:32
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