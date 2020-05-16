  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Aktüel

Manisa'da sokağa çıkma yasağında kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:52:09 -
Manisa'da sokağa çıkma yasağında kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki SİT alanı içindeki tarihi bir kalıntıda kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.K.Ö. ve E.Ç'nin emniyetteki ifadelerinde madenci olduklarını, iş bulmak için geldikleri Soma'dan memleketleri Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri nedeniyle dönemediklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Zanlılara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı