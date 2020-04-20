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Aktüel

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası

2020-04-20 01:52:46 -
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası

MANİSA (AA) - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 416 kişiye 476 bin lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekiplerinin aralıksız kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerce kent merkezi ile 17 ilçe de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye toplam 476 bin 705 lira idari para cezası verildi.

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