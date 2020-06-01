  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-01 02:43:43 -
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası

MANİSA (AA) - Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 2 günde 316 kişiye işlem yapıldı, 584 bin 24 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı