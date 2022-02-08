  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa’da silahlı saldırı
Aktüel

Manisa’da silahlı saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 00:00:00 -
Manisa’da silahlı saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Emrah A. (27) ile Erhan K. (28) Tunca Mahallesi'ndeki Alçıtepe Caddesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eski arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.
Emrah A. (27) ile Erhan K. (28) Tunca Mahallesi'ndeki Alçıtepe Caddesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eski arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay