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Aktüel Manisa'da samanların arasında gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Manisa'da samanların arasında gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:25:49 -
Manisa'da samanların arasında gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte sahte içki bulunduğu bilgisini aldı.

Çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, samanların arasına gizlenmiş variller içerisinde 2 ton sahte içki ele geçirdi.

Sahte içkilere el koyan ekipler, içkilerin sahibi olduğu iddiasıyla Y.A.'yı gözaltına alındı.

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