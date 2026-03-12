  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Manisa'da rekor trafik cezası: Dur ihtarına uymadı, yakalanınca 700 bin lire ceza yedi
Gündem

Manisa’da rekor trafik cezası: Dur ihtarına uymadı, yakalanınca 700 bin lire ceza yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Manisa’da rekor trafik cezası: Dur ihtarına uymadı, yakalanınca 700 bin lire ceza yedi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne toplam 700 bin lira ceza yazıldı. Bu ceza, yine Manisa’da geçen hafta kesilen ve Türkiye tarihinin en büyük trafik cezası olarak kayıtlara geçen cezanın ardından en büyük ikinci ceza oldu.

Salihli’de Eski Garaj Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında bir araca çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Kamil Sezer Caddesi’nde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin alkolden dolayı daha önce el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 699 bin 246 lira para cezası uygulandı. Öte yandan, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

