Manisa’da rekor trafik cezası: Dur ihtarına uymadı, yakalanınca 700 bin lire ceza yedi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne toplam 700 bin lira ceza yazıldı. Bu ceza, yine Manisa’da geçen hafta kesilen ve Türkiye tarihinin en büyük trafik cezası olarak kayıtlara geçen cezanın ardından en büyük ikinci ceza oldu.