Manisa'da polisten kaçan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.E'yi takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 150 gram esrar ele geçirildi.