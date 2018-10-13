THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:10
Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Salihli-Ödemiş karayolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş istikametinden Salihli yönüne gelen Vehbi Doğan (74), virajda, yönetimindeki 35 DAU 45 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Vehbi Doğan ile yanındaki eşi Ramize Doğan (73), ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:10
  1. Manisa
  2. Trafik kazası
  3. Yaralılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye yanaşmıyor
    1. Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye..
    2. Papaz Brunson'ın serbest bırakılması..
    3. 8 ayda hafız oldu
    4. Takla atarak çatıdan çatıya atladı
    5. AK Partili Cevdet Yılmaz açıkladı!..
    6. 3 kıtada 23 bin hastaya uzandık
    7. Evini yıkmak için gelen ekiplere karşı..
    8. Türkiye genelinde dev operasyon! 3 bin..
    9. İstihbarat enseliyor yargı bırakıyor
    10. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, New York..
    11. Ali Karahasanoğlu 'Brunson'..
    12. Güzelyurt Merkez Camii yeniden ibadet..
    13. Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskisi..
    14. Bakan Süleyman Soylu'dan hafta sonu..
    15. Trabzon'da bulundu! Dünyanın en..
    16. Ölmeden mezarlarını kazdırdılar
    17. Türkiye IMF'de İcra Direktörü oldu!
    18. Katar'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    19. "Brunson ve Kaşıkçı olayları gösterdi..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu