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Yerel Manisa'da otomobil motosiklete çarptı
Yerel

Manisa'da otomobil motosiklete çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 07:08:00 -
Manisa'da otomobil motosiklete çarptı

Yenice Mahallesi’nde trafiğe kapalı olan Sekine Evren Caddesi’nde Anıl Güray Kartal (22) idaresindeki motosiklet İsmet Paşa Caddesi'nden gelen M.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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