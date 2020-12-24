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Aktüel Manisa'da öldürdüğü kişinin cesedini baraj gölüne atan sanık hakim karşısında
Aktüel

Manisa'da öldürdüğü kişinin cesedini baraj gölüne atan sanık hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:13:20 -
Manisa'da öldürdüğü kişinin cesedini baraj gölüne atan sanık hakim karşısında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, öldürdüğü kişinin cesedini parçalara bölerek iki baraj göletine attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet T, ölen Özcan Eren'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Eren ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Sanık Mehmet T. ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinde avukatıyla görüşemediğini, bu nedenle savunma hazırlamadığı için susma hakkını kullanacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan ilçede veterinerlik yapan Mehmet T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının, 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T, tutuklu olduğu cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip, Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

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