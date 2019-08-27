0553 313 94 23

Manisa’da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin okullarına daha kolay ve konforlu bir şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla 303 ve 304 numaralı hatları okulların ağırlıklı olduğu Güzelyurt Mahallesi ve çevresinde hizmete sundu.

27 Ağustos 2019 Salı 14:33
Manisa’da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin okullarına daha kolay ve konforlu bir şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla 303 ve 304 numaralı hatları okulların ağırlıklı olduğu Güzelyurt Mahallesi ve çevresinde hizmete sundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan ve ana arterlerde çeşitli güzergahlarda hizmet veren çevre dostu elektrikli otobüsler, öğrencilere yönelik hizmet verecek. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeni hizmete sunulan 303 ve 304 numaralı hatlarda da çevreci otobüsler hizmet verecek. Hizmete başlayan bu hatların özelliği ise aile ve öğrenci dostu olması. Güzelyurt Mahallesi çevresindeki okullara hitap edecek olan yeni hatlar, öğrencilerin okullarına daha rahat, hızlı ve konforlu bir şekilde gitmelerini sağlayacak. Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kayıt yaptırmak ya da herhangi bir nedenle okula gitmek isteyen veli ya da öğrenciler okullara ulaşımlarını daha hızlı yapacak.



Saatler öğrencilere göre ayarlanacak


Yeni terminalden çıkış yapacak olan 303 ve 304 nolu elektrikli çevreci otobüsler yeni terminalden çıkış yaparak fuar alanı önünden stadyum önünü takip ederek, nüfus müdürlüğü önüne ilerleyecek. Buradan 303 nolu hat Ulupark önünden 8 Eylül Caddesini takip ederek Malta Parkı önündeki güzergahı izleyecek. 304 nolu hat ise Ulupark’tan, Sultan önü ve Kırmızı Köprü istikametinden ilerleyecek. Daha sonra iki hattın güzergahı Moris Şinasi Hastanesi kavşağında birleşerek Lale Kavşağından Şelale plaza güzergahına ilerleyecek. Buradan 303 nolu hat 23 Nisan İlköğretim Okulu yönünde aşağı istikamete devam ederken, 304 nolu hat ise ayakkabıcılar sitesi yönünde devam edecek. 303 ve 304 nolu hatlar Güzelyurt Mahallesi bölgesinde bulunan okulları çevrelerken, öğrencileri okullarına taşıyacak. Böylelikle ailelerin öğrenci servisi tutarak maddi yük altına girmekten kurtaracak. Okulların açılmasıyla birlikte oluşacak okul saatleri kapsamında 303 ve 304 nolu hatların saatlerinde öğrencilere yönelik yeniden düzenlemeye gidilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrasya Tüneli’nde bir araç yan yattı
    1. Avrasya Tüneli’nde bir araç yan yattı
    2. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle..
    3. Bodrum’daki asansörün yıkımı 3 gündür..
    4. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada..
    5. Didim’de eğlence mekanı..
    6. İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler..
    7. Aydın Valiliği;Atamohammad Amiri’nin..
    8. Kartal’da park bakım çalışmaları devam..
    9. Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
    10. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü..
    11. Terör örgütü PKK'ya ait hedefler..
    12. Akdamar Kilisesi’ni Kafkas..
    13. Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla..
    14. Rahim ağzı kanserinden korunmanın..
    15. İdeal kiloya ulaştıran çilek ve..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava..
    17. Gençler Dünya 2’ncisi Trakya Birlik’ten
    18. Başkan Atabay, resim sergisinin..
    19. İran'dan 450 kilometre menzilli yeni..
    20. Kütahya’da ’Atatürk, Milli Mücadele ve..
    21. Ankara’da intihar eden Bursalı uzman..
    22. Sökeliler Priene Antik Kenti için bir..
    23. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer..
    24. Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT..
    25. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den..
    26. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali..
    27. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak?..
    28. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    29. İncirliova’da ‘Yankı’ adlı tiyatro ile..
    30. Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür..
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’