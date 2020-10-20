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Aktüel Manisa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Aktüel

Manisa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:12:17 -
Manisa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Gök (37) idaresindeki 45 K 6155 plakalı minibüs, Bebekli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve 1 yaşındaki Yahya Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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