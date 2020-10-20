Manisa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Gök (37) idaresindeki 45 K 6155 plakalı minibüs, Bebekli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve 1 yaşındaki Yahya Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.