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Manisa'da minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 kişi yaralı

Kula ilçesinde bir minibüs, bir çekici ve bir engelli aracının karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

16 Eylül 2018 Pazar 08:22
Manisa'da minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 kişi yaralı

Kaza saat 00.20 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden su deposu istikametine geçmek isteyen A.G.(43) idaresindeki 45 RA 5810 plakalı çekiciye, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İbrahim Kalay(26) idaresindeki 44 S 1059 plakalı minibüs çarptı. Kavşaktan geçmek isterken, çarpmanın etkisiyle savrulan 45 RA 5810 plakalı çekici, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Döne Karatepeli(53) idaresindeki engelli aracına çarparak yol kenarında bulunan refüje sıkıştırdı. Çarpışmanın etkisiyle engelli araç sürücüsü Döne Karatepeli(53) yola savrularak yaralanırken, 44 S 1059 plakalı minibüs içerisinde bulunan Elif Naz Kalay(3), Irmak Kalay(11), Yıldız Soğancı(51), Adem Kalay(14), Sümeyye Kalay(21), Azize Kalay(36) ve Zeynep Karagöz(28) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelilerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametinin bir şeridi kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 08:22
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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