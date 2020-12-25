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Aktüel Manisa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza
Aktüel

Manisa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:41:17 -
Manisa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 30 bin 100 lira ceza kesildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerde kurulan masalarda 8 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Kumar oynayan kişilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 bin 100 lira para cezası verildi.


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