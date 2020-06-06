  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:02:45 -
Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çatıdaki kovalamaca sırasında bir polis memuru ile hırsızlık şüphelisi yüksekten düşerek yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'nde 5 katlı bir apartmandan gelen hırsızlık ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekibi, çatıda bir şüphelinin bulunduğunu tespit etti.

Çatıya çıkarak zanlıyı kovalamaya başlayan polis memuru Erdal Akbolad, yan binanın çatısına atladığı sırada apartman boşluğunda yaklaşık 5 metre aşağıdaki demir ızgaranın üzerine düştü.

Hırsızlık şüphelisi S.S ise karşı binanın çatısındaki kiremitlerin kırılması sonucu çatı içine düşerek yaralandı.

Soma İtfaiye Amirliği AKS ekipleri tarafından çıkarılan yaralı polis memuru Akbolad ile zanlı S.S, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Akbolad ve zanlının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı