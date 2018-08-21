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Manisa'da korkutan olay! İnceleme başlatıldı

Manisa'da vatandaşları tedirgin eden toplu balık ölümleriyle ilgili yetkililer harekete geçti. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği Karakurt Çayı'nda inceleme yaptı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:40
Manisa'da korkutan olay! İnceleme başlatıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi yakınlarındaki çayda balık ölümleri yaşandı.

İNCELEME YAPILDI

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çok sayıda balığın ölümüyle ilgili çayda inceleme yaptı.

Balıkların ölü bulunduğu noktadan suyun kaynağına doğru ilerleyen ekipler, Bakırçay Nehri'nin kolu olan Karakurt Çayı yakınındaki atık su arıtma tesisinden bırakılan suyun çamurlu olduğunu tespit etti.

Sudan numune alan ekipler, suyun analizini yaptırmak üzere Manisa'ya döndü.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:40
  1. Karakurt Çayı
  2. Manisa
  3. Bakırçay Nehri

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