Manisa'da korkunç kaza! Ölüler ve yaralılar var
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu anne ve baba öldü, 2 çocuğu ağır yaralandı.
Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, Mustafa Vurmaz'ın kullandığı 07 BFJ 89 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi. Sürücü Mustafa ile eşi Sibel Vurmaz (47) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta sıkışan çocukları Ege Tuna (8) ile Ezgi Tuana Vurmaz (12) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan iş makinesi operatörü Mustafa K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.