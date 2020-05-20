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Manisa'da kontrolden çıkan hafriyat tırı tren yoluna girdi

Sürücü hafif şekilde yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:32:39 -
Manisa'da kontrolden çıkan hafriyat tırı tren yoluna girdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkarak tren yoluna giren hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Varol'un kullandığı 45 AAE 056 plakalı hafriyat tırı, Manisa Doğu Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şarampolü geçen tır, tren yolunda durdu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırın kabininden çıkarılan sürücü Mustafa Varol, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri bölgede önlem alırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle, tren seferlerinde aksama meydana geldi.


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