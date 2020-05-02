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Aktüel

Manisa’da kısıtlamayı ihlal eden 160 kişiye ceza

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye toplam 236 bin 144 TL cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 01:18:49 -
Manisa’da kısıtlamayı ihlal eden 160 kişiye ceza

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye toplam 236 bin 144 TL cezai işlem uygulandı.


Kolluk kuvvetleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik Manisa kent merkezi ve 17 ilçede denetim yaptı. Denetimlerle ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “01.05.2020 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye toplam 236.144 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

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