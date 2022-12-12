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Yerel Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yerel

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 18:33:00 -
Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde 11 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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