Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otobüsle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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