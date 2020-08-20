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Aktüel Manisa'da kargo kamyonu iş makinesine çarptı: 1 ölü
Aktüel

Manisa'da kargo kamyonu iş makinesine çarptı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:56:38 -
Manisa'da kargo kamyonu iş makinesine çarptı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo kamyonunun iş makinesine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir yönüne seyreden H.Ö. (64) idaresindeki 16 BE 604 plakalı kargo kamyonu, Yeniköy Mahallesi kavşağı yakınlarında, Yakup Akay'ın kullandığı Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 45 ŞB 001 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonun çarptığı bir marketin duvarı da yıkıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen iş makinesinin sürücüsü Akay ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Akay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

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