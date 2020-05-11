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Aktüel

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:49:04 -
Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki sokağın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gelenbe Mahallesi'ndeki 19. ve 21. sokaklar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine jandarma ekipleri, sokak sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Bu kararla birlikte Manisa’da 8 ilçede 5 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartman karantina altında bulunuyor.


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