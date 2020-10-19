  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Manisa'da iki mahalleye koronavirüs karantinası
Gündem

Manisa'da iki mahalleye koronavirüs karantinası

Manisa'nın Demirci ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında iki mahalle önlem amaçlı olarak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 03:19:00 -
Manisa'da iki mahalleye koronavirüs karantinası

Demirci Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, Kulalar Mahallesinde 14 pozitif vaka ile 42 temaslı ve Durhasan Mahallesinde 9 pozitif vaka ile 32 temaslı tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun acilen Kaymakam Adem Kaya başkanlığında toplandığı açıklandı.

Yapılan toplantıda yapılan değerlendirmede, vakaların tespiti üzerine vatandaşların salgından korunması ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kullalar ve Durhasan mahallelerinde sokağa giriş ve çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süreyle yasaklanmasına ve durumun karantina süresinin ardından tekrar değerlendirilmesine karar verdiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal
Gündem

Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal

FOX TV Ana Haber'den istifa ettikten sonra provokasyonlarını sürdüren Fatih Portakal'ın tutarsızlıklarına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Haka..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay