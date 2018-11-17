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Manisa'da hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kamyonetin, TIR'a çarptığı kazada kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:23
Manisa'da hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Ankara-İzmir E-96 karayolunda Hüseyin T.’nin kullandığı 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci yol kavşağında Bekir Ö.’nün kullandığı 31 V 4169 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet hurdaya dönerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansa alınan kamyonet sürücüsü kontrol amacıyla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yolun İzmir istikameti, kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:23
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  3. Kaza
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